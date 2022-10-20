Ярославль, , 15:11 — REGNUM Хранилища ярославского музея медведя «Кутюр-шоу «Медвежий угол» пополнились редкими экспонатами — талисманами летней Олимпиады 1980 года в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в музее.

Экспонаты Музея медведя в Ярославле

Символ «Олимпиады-80» — самый узнаваемый талисман за всю историю Олимпийских игр. Сделать героя русских сказок символом игр было решено на всенародном голосовании. В конкурсе на лучшее изображение победил художник Виктор Чижков.

«За время Олимпиады Мишка стал необычайно популярным. Его изображали на значках, конвертах, марках, одежде, а также его образ использовался в изготовлении различных сувениров, которые зарубежные гости с удовольствием вывозили из Союза, таким образом, популяризируя символ огромной страны по всему миру», — рассказала экскурсовод музея Анастасия Левченко.

В экспозиции представлены раритетные значки, декоративные тарелки, ключи для открывания бутылок с изображением олимпийского мишки и множество фигурок медведя из разных материалов.

«Большинство экспонатов были переданы в музей теми, кто когда-то очень бережно собирал их. Мы не ожидали, что идея открыть подобную выставку найдёт такой большой отклик. Со всего города нам приносили медведей, найденных на полках у бабушек и дедушек, тем самым желая увековечить в нашей коллекции воспоминания своих семей. На сегодня мы продолжаем сбор экспонатов в нашу коллекцию и с удовольствием примем в нашу медвежью семью и ваших мишек», — прокомментировала управляющая музеем Юлия Смук.

Самые маленькие гости музея могут поиграть с некоторыми экспонатами. Выставка открыта ежедневно с 11 до 19 по адресу Революционный проезд, 14.