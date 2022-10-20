В Ярославле представили экспозицию, посвященную талисману Олимпиады-80
Ярославль, 20 октября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Хранилища ярославского музея медведя «Кутюр-шоу «Медвежий угол» пополнились редкими экспонатами — талисманами летней Олимпиады 1980 года в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в музее.
Символ «Олимпиады-80» — самый узнаваемый талисман за всю историю Олимпийских игр. Сделать героя русских сказок символом игр было решено на всенародном голосовании. В конкурсе на лучшее изображение победил художник Виктор Чижков.
В экспозиции представлены раритетные значки, декоративные тарелки, ключи для открывания бутылок с изображением олимпийского мишки и множество фигурок медведя из разных материалов.
Самые маленькие гости музея могут поиграть с некоторыми экспонатами. Выставка открыта ежедневно с 11 до 19 по адресу Революционный проезд, 14.