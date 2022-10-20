Минск, 20 октября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Киевский шпион, двое завербованных им жителей Белоруссии и экс-подполковник СБУ по подозрению в шпионаже и измене государству. Об этом 20 октября рассказал журналистам глава белорусского КГБ Иван Тертель.

ИА REGNUM Здание КГБ Белоруссии

«Задержан [киевский] резидент … а также двое наших граждан, которые вступили на путь предательства и работали в интересах иностранного государства. Кроме того, нами задержан бывший военнослужащий, подполковник… он работал на Службу безопасности [Киева]. Встречи проводили в том числе в Одессе, других городах, на территории третьих государств», — сказал он.

Кроме того, глава КГБ Белоруссии уточнил, что также спецслужбой задерживалось много жителей территории б. УССР, которых забрасывали в республику, однако части из них «в рамках жеста доброй воли» разрешили отправиться домой.

Также Тертель уточнил, что после этого были возбуждены уголовные дела о шпионаже и измене государству и по ним в данный момент ведётся следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если жители республики хотят стабильной жизни, они должны делать то, что он говорит им.