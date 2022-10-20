Анкара, , 15:10 — REGNUM Турция вновь снизила базовую процентную ставку третий месяц подряд в рамках стратегии президента Реджепа Тайипа Эрдогана по снижению стоимости заимствований, невзирая на стремительный рост инфляции, о чем сообщает Financial Times.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

20 октября центральный банк страны выступил с заявлением о том, что снижает базовую ставку недельного репо с 12% до 10,5%, несмотря на то, что инфляция в сентябре, по официальным данным, превысила 83%.

Благодаря этой мере, предпринятой в то время, когда большинство центробанков других стран повышают стоимость заимствований, реальная процентная ставка в Турции опустилась до минус 72%, что является одним из самых низких показателей в мире.

Эрдоган, противник повышения ставок, в последние месяцы неоднократно заявлял, что его цель состоит в том, чтобы в ближайшие месяцы стоимость заимствований упала ниже 10%.

Выступая в начале октября, он сказал: «Пока ваш брат [Эрдоган] находится на посту, процентные ставки будут снижаться с каждым днем, неделей и месяцем».

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