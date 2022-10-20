Кабул, , 15:11 — REGNUM Малика Аюби, семнадцатилетняя афганка, говорит, что переписала Священный Коран вручную, на что ушло несколько месяцев. Об этом сообщает TOLO news.

Коран (сс) Afshad

Эта девушка, которая в настоящее время учится в частном университете, добавила, что помимо переписывания от руки, она выучила наизусть двадцать сур из Корана.

«Я училась в школе, в 12-м классе, когда начала переписывать Священный Коран и закончила работу за десять месяцев», — уточнила она.

Некоторые из членов её семьи говорят, что Малика работала день и ночь, чтобы переписать Коран, и после нескольких месяцев усилий она закончила рукопись.

Мохаммад Аюб, отец Малики, сказал: «Для нас большая честь, что она приложил много усилий, ведь переписать Священный Коран от руки — трудная задача».

«В деревне мало возможностей для получения образования, возможности учиться и писать. Даже бумагу, которая использовалась при написании, очень трудно найти», — рассказал Салахуддин, брат девушки.

До этого некоторые молодые люди в разных провинциях переписывали Коран от руки, некоторые из рукописей хранятся в национальном музее.