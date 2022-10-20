Вашингтон, , 15:10 — REGNUM После опыта с созданием штамма коронавируса, обладающего высокой летальностью, пишет британская газета Financial Times.

Вакцинация от коронавируса Gov-murman.ru

Проверку проводят Национальные институты здравоохранения (NIH) США. Их представители утверждают, что ранее не проверяли исследование, хотя оно получило частично финансирование государства.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные из Бостона и Флориды выделили из штамма «Омикрон» шиповидный белок и соединили его с «уханьским» вариантом коронавируса, в результате чего получилась модификация вируса, убившая при исследовании 80% подопытных мышей.

В научном сообществе эксперимент вызвал неоднозначную реакцию.