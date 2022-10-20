Вашингтон, 20 октября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. После опыта с созданием штамма коронавируса, обладающего высокой летальностью, пишет британская газета Financial Times.

Gov-murman.ru Вакцинация от коронавируса

Проверку проводят Национальные институты здравоохранения (NIH) США. Их представители утверждают, что ранее не проверяли исследование, хотя оно получило частично финансирование государства.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные из Бостона и Флориды выделили из штамма «Омикрон» шиповидный белок и соединили его с «уханьским» вариантом коронавируса, в результате чего получилась модификация вируса, убившая при исследовании 80% подопытных мышей.

В научном сообществе эксперимент вызвал неоднозначную реакцию.