София, 20 октября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Испании направят в Болгарию партию истребителей Eurofighter для участия в совместных операциях НАТО в Балканском и Черноморском регионах. Об этом 20 октября сообщает БТВ.

Ronnie Macdonald Истребитель Eurofighter

По словам действующего болгарского министра обороны Димитра Стоянова, восемь боевых машин, а также 100 пилотов и представителей технического персонала испанских ВВС приступят к исполнению свои непосредственных обязанностей непосредственно 1 ноября текущего года.

Техника и персонал будут базироваться на одном из военных полигонов на юге Болгарии, сказал он.

Напомним, ранее официальная София объявила о намерении увеличить число расположенных в Болгарии иностранных воинских подразделений. На сегодняшний день на болгарских военных объектах находятся силы ВВС Италии, Франции, Нидерландов и США.