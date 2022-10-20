Сеул, , 15:09 — REGNUM 19 октября министр торговли Южной Кореи Ан Док Гын провел телефонные переговоры с торговым представителем США Кэтрин Тай, с которой обсудил ситуацию вокруг подписанного в США «Акта снижения инфляции». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Флаги США и Южной Кореи Defense.gov

Сообщается, что стороны сошлись во мнении о необходимости продолжать консультации по данному вопросу, а также договорились искать пути разрешения спорных моментов через действующие каналы.

Известно, что представители двух стран продолжат переговоры в рамках встречи министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, которая состоится Бангкоке в ноябре.

Напомним, что «Акт снижения инфляции» предусматривает поддержку производителей электромобилей, имеющих производство на территории США или Северной Америки, что может ослабить позиции иностранных компаний, работающих на американском рынке, в том числе, южнокорейских.