20 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Юлии Чичериной в соответствии с указом президента России Владимира Путина было присвоено звание заслуженной артистки России.

Мирослава Романенко, , 17:10 — REGNUM Указ о присвоении исполнительнице Юлии Чичериной звания заслуженной артистки России подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Юлия Чичерина Василий Иванов © ИА REGNUM

«Присвоить почетное звание «Заслуженный артист РФ» Чичериной Юлии Дмитриевне — певице, город Москва», — сообщается в тексте указа, опубликованного на сайте правовой информации.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения порадовались за артистку, указав на то, что она действительно достойна этой награды и уже давно.

«От всей души поздравляю! Она это заслуживает!» — отреагировал Фёдор Д.

«Достойна!» — добавила Марина.

«Вот уж кто это заслужил, так это Юля», — отметила LISSA.

«Ух ты, да неужели!» — отреагировала Marina G.

«Заслужила 100%! А у кого-то пора забрать эти звания и провести хорошую чистку», — считает D.

«Ура! Она заслужила это! Спасибо президенту! Молодцы», — радуется Алексей Ж.

«Тот случай, когда артист действительно ЗАСЛУЖЕННЫЙ!» — подчеркнула Юлия.

«У Пугалкиной (Пугачевой. — О. П.) заодно бы отобрали [ее звание]», — добавила Alena.

«Давно пора! Она — Человечище», — обрадовалась известию Елена.

«Юлю, конечно, можно поздравить со званием! Что я от души и делаю. Но думается мне, что она и без присуждения награды давно уже в сердцах нашего народа заслужила это звание. Юлечка, мы тебя любили и без регалий и будем продолжать любить и со званием…» — прокомментировала Ольга.

«Заслужила! Первая из артисток, кто поддерживала ЛДНР!» — отметил Максим.

«Ну наконец-то. Спасибо Юле за всё, что она делает для Донбасса», — добавила Алиса.

Юлия Чичерина в Донецке Andrew Butko

«А можно у негодных отобрать, чтобы настоящим приятней было?» — задалась вопросом Наталия.

«Вот именно такие люди должны получать такие награды, а не Пугачева и прочий сброд», — заметила Юю.

«Поздравляю Юлию Дмитриевну с присвоением звания! Рада за неё. Молодёжи определённо есть чему поучиться у этого Человека. Но давайте уже сразу и НАРОДНУЮ. Вот она настоящая народная артистка всея Руси, далеко ходить не надо», — пишет Марина.

«Я с самого начала всей этой трагедии на [территории б. УССР] помню, как Юлия отреагировала, какие песни стала писать! Как ездила и давала концерты! Она большая молодец и очень сильная личность!» — написал Ruslan F.

«Ей народного пора дать», — призвала Тамара Ц.

«Чичерина одна принесла больше пользы, чем всё стадо испуганных переселенцев», — отреагировал Вадим.

«Пугачева, что с лицом?» — иронизирует Илья.

«Заслужила. Пока всякие мрази пели на корпоративах Рублевки, она пела в окопах в Донбассе», — подытожил lunaeternelle.

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