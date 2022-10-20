Берлин, 20 октября 2022, 15:07 — REGNUM Германия, развязав агрессивную санкционную войну против России, совершила экономическую ошибку. Об этом 20 октября заявил сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

Тино Крупалла
Тино Крупалла
Olaf Kosinsky

Выступая в бундестаге, Крупалла отреагировал на слова канцлера Олафа Шольца о том, что Германия смогла преодолеть зависимость от российского газа. Депутат обвинил правительство ФРГ в намеренном сокращении поставок энергоносителей из России.

«Вы не называли людям истиной причины повышения цен на топливо. Однако тайное становится явным, поэтому вам нужно запастись действительно теплым бельём», — сказал Крупалла, обращаясь к Шольцу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что в феврале 2023 года страна может столкнуться с дефицитом газа, если объёмы импорта этого топлива продолжат снижаться.

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