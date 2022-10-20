Берлин, , 15:07 — REGNUM Германия, развязав агрессивную санкционную войну против России, совершила экономическую ошибку. Об этом 20 октября заявил сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

Тино Крупалла Olaf Kosinsky

Выступая в бундестаге, Крупалла отреагировал на слова канцлера Олафа Шольца о том, что Германия смогла преодолеть зависимость от российского газа. Депутат обвинил правительство ФРГ в намеренном сокращении поставок энергоносителей из России.

«Вы не называли людям истиной причины повышения цен на топливо. Однако тайное становится явным, поэтому вам нужно запастись действительно теплым бельём», — сказал Крупалла, обращаясь к Шольцу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что в феврале 2023 года страна может столкнуться с дефицитом газа, если объёмы импорта этого топлива продолжат снижаться.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии рассказали, когда в стране может наступить дефицит газа