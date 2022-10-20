Киров, 20 октября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В Кировской области расширили категории получателей льгот, которые ранее предоставлялись только семьям мобилизованных. Теперь перечень льготных категорий дополнили семьи служащих в зоне специальной военной операции по контракту, а также семьи добровольцев. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Александр Соколов.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Он отметил, что детям военнослужащих будет предоставлено бесплатное дополнительное образование (посещение кружков и секций) в государственных образовательных организациях; бесплатно посещение физкультурно-спортивных организаций, подведомственных министерству спорта и туризма Кировской области.

Семьи военнослужащих смогут бесплатно посещать концерты, спектакли, выставки, фестивали, конкурсы, смотры, которые проводят областные государственные учреждения культуры.

Также семьям мобилизованных, контрактников и добровольцев предоставят компенсацию на газификацию без подтверждения сведений о доходах, ее объем увеличен до 100 тыс. рублей.

«Далее — проработаем вопрос предоставления военнослужащим и членам их семей льгот по транспортному налогу. Направлю законопроект в областное заксобрание», — заключил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было решено детям граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, в возрасте от 7 до 18 лет предоставить право бесплатного проезда на общественном транспорте в Кирове.

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