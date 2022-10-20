Пенза, 20 октября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Очередное подразделение полка военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, проводили 20 октября из Пензенской областик к месту выполнения боевых задач. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

t. me/omelnichenko Проводы мобилизованных из Пензы

В напутственной речи глава региона пожелал землякам успешного выполнения поставленных задач и вернуться к родным живыми и здоровыми. «Обстановка сейчас такая, что любая поставленная Родиной задача должна расцениваться как боевая», — сказал Мельниченко.

Мобилизованным пензенцам выдано дополнительное довольствие — вещмешки с необходимыми вещами (теплые носки, термобелье, индивидуальные аптечки, резиновые сапоги, туристические пенки-коврики, спальные мешки, защитные очки и перчатки).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области дети мобилизованных с 1 по 11 класс будут обеспечены бесплатным двухразовым питанием в полном объеме.

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