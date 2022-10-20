Москва, , 15:06 — REGNUM В России спрос на потребительские кредиты восстановится, но зависеть это будет от минимизации высокого беспокойства населения и снижения оценки кредитных рисков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Очевидно, что снижение потребительской активности и спроса на потребительские кредиты отражает снижение уровня спроса на товары и услуги, а следовательно, это скажется на производстве, — сказал Цыганов. — Но на сегодня этот эффект нивелируется снижением деловой активности предприятий, вызванной иными причинами, продолжающимися проблемами с логистикой поставок импортных товаров и комплектующих, неотлаженностью каналов параллельного импорта. Поэтому сокращение спроса совпадает и с сокращением производства и импорта, что снижает негативный эффект на потребительском рынке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Цыганов объяснил, почему население РФ все чаще отказывается от привлечения заемных средств.

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