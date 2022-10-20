Финансист Перепелица объяснил, возможен ли обвал экономики США
Москва, 20 октября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Ставка ФРС США, скорее всего, продолжит повышаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Так он прокомментировал заявления американского предпринимателя Илона Маска, который раскритиковал ФРС США за слишком высокие ставки.
«Илон Маск заинтересован в дешевом финансировании для своих предприятий, поэтому и критикует ФРС. С точки зрения управления макроэкономическими показателями действия Федрезерва абсолютно оправданы, — сказал Перпелица. — Более того, ставки необходимо было повышать раньше и более интенсивно, так как это позволило бы не допустить текущих уровней инфляции. ФРС балансирует на острие ножа. С одной стороны, риск запустить кризисные эффекты в экономике за счёт сокращения производства, с другой — риск высокой инфляции. Поэтому в текущей ситуации можно назвать действия ФРС оптимальными».
По его словам, скорее всего, ставка ФРС будет повышаться ещё несколько раз, так как надо привести в соответствие доходность по государственным ценным бумагам и уровни инфляции.
«Иначе существует риск выхода инвесторов из данных бумаг и обвал американской экономики. Ползучая рецессия всё же лучше полноценного кризиса, поэтому ФРС будет повышать и удерживать ставки высокими, пока инфляция не снизится хотя бы до 4%», — подытожил Перепелица.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что долгий период высокой инфляции в США чреват стагфляцией.