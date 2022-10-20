Москва, 20 октября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Ставка ФРС США, скорее всего, продолжит повышаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Так он прокомментировал заявления американского предпринимателя Илона Маска, который раскритиковал ФРС США за слишком высокие ставки.

Kurtis Garbutt Логотип ФРС США

«Илон Маск заинтересован в дешевом финансировании для своих предприятий, поэтому и критикует ФРС. С точки зрения управления макроэкономическими показателями действия Федрезерва абсолютно оправданы, — сказал Перпелица. — Более того, ставки необходимо было повышать раньше и более интенсивно, так как это позволило бы не допустить текущих уровней инфляции. ФРС балансирует на острие ножа. С одной стороны, риск запустить кризисные эффекты в экономике за счёт сокращения производства, с другой — риск высокой инфляции. Поэтому в текущей ситуации можно назвать действия ФРС оптимальными».

По его словам, скорее всего, ставка ФРС будет повышаться ещё несколько раз, так как надо привести в соответствие доходность по государственным ценным бумагам и уровни инфляции.

«Иначе существует риск выхода инвесторов из данных бумаг и обвал американской экономики. Ползучая рецессия всё же лучше полноценного кризиса, поэтому ФРС будет повышать и удерживать ставки высокими, пока инфляция не снизится хотя бы до 4%», — подытожил Перепелица.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что долгий период высокой инфляции в США чреват стагфляцией.