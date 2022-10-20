Москва, , 15:04 — REGNUM Целые сектора экономики всего за полгода смогли переориентироваться на новые рынки, несмотря ни на что, покупатели российской продукции — это по-прежнему около 200 стран мира. Об этом на пленарной сессии «Экономика перемен. Создавая новую географию экспорта» на Международном экспортном форуме «Сделано в России», рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ. РФ) Вероника Никишина.

«Если говорить о нашей сфере, о несырьевом неэнергетическом экспорте, то порядка 40% его традиционно приходилось на «недружественные» страны, в первую очередь — на Евросоюз. Процесс переориентации уже запущен, и доля наших несырьевых поставок в дружественные страны возросла с 60% до 65%. Чтобы переориентировать поставки мы выстраиваем товаропроводящую сеть, формируем конкурентное предложение и эффективную систему транзакций с новыми странами. Поэтому, несмотря ни на что, покупатели нашей продукции — это по-прежнему около 200 стран мира», — подчеркнула руководитель Российского экспортного центра.

По ее словам, сейчас происходит два процесса: с одной стороны, сокращаются поставки продукции, которая оказалась под санкциями, с другой — растет экспорт российских товаров в дружественные страны.

Международный экспортный форум «Сделано в России», организованный Российским экспортным центром (Входит в ВЭБ. РФ), проходит в этом году уже в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждение победителей конкурса «Экспортер года». В мероприятии принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

АО «Российский экспортный центр» (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В Группу РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта».