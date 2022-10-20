Донецк, , 15:03 — REGNUM По Донецку со сторону ВСУ выпущено восемь натовских снарядов. Об этом 20 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe Images

В 14:06 (совпадает с мск) по Киевскому району Донецка выпущено три снаряда калибра 155 мм, в 14:28 (совпадает с мск) по Киевскому и Куйбышевскому району выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

ИА REGNUM сообщало, что киевские каратели утром 20 октября нанесли удар по поселку Червоный Прапор в Луганской Народной Республике, выпустив по нему два снаряда из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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