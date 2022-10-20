Москва, , 15:16 — REGNUM Закон об экспериментальной продаже через интернет рецептурных препаратов подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 20 октября на официальном портале правовой информации.

Лекарства Александр Погожев, ИА REGNUM

Эксперимент будет проходить с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Подмосковье и Белгородской области. В этих регионах можно будет купить онлайн лекарства, отпускаемые по рецепту.

В пояснениях к документу отмечалось, что дистанционная продажа рецептурных лекарств обеспечит дополнительную поддержку малому предпринимательству и повысит доступность лекарств для граждан.

Правительству поручено утвердить положения о порядке проведения эксперимента, в том числе требования к медицинским и аптечным организациям. Лекарства в рамках эксперимента, как сообщало ИА REGNUM, будут продавать по строго ограниченному списку.

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