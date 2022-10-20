Москва, 20 октября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Закон об экспериментальной продаже через интернет рецептурных препаратов подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 20 октября на официальном портале правовой информации.

Александр Погожев, ИА REGNUM Лекарства

Эксперимент будет проходить с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Подмосковье и Белгородской области. В этих регионах можно будет купить онлайн лекарства, отпускаемые по рецепту.

В пояснениях к документу отмечалось, что дистанционная продажа рецептурных лекарств обеспечит дополнительную поддержку малому предпринимательству и повысит доступность лекарств для граждан.

Правительству поручено утвердить положения о порядке проведения эксперимента, в том числе требования к медицинским и аптечным организациям. Лекарства в рамках эксперимента, как сообщало ИА REGNUM, будут продавать по строго ограниченному списку.

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