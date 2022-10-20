20 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Одновременно с присвоением Юлии Чичериной звания заслуженного артиста РФ нужно начать лишать высокого статуса всяких «испугавшихся патриотов» (по Пескову). Мнения.

Светлана Шаповалова, , 17:11 — REGNUM Известие о присвоении Юлии Чичериной звания заслуженного артиста России общественность встретила с одобрением и многочисленными поздравлениями.

Чичерина — «Добровольческая» Цитата из видео «Чичерина — «Добровольческая»

«Чичерина — по-настоящему народная артистка», — считает Ева Пономарь.

«Заслуженный артист, а не проплаченный», — отмечет Владимир Рыжков.

«Одновременно с этим нужно отобрать звания у Пугачёвой», — предлагает Юлия.

«Чичерина 8 лет пела в Донбассе! Я ждала этого звания! Заслуженно!» — соглашается Светлана.

«Хоть я и не фанат её творчества, но столько труда и сил, сколько она отдала людям Донбасса, невозможно переоценить. Моё уважение смелой женщине!» — написал Александр Миронов.

«Юля молодец. Заслужила», — поздравила Анна.

«Заслуженно заслуженная», — поддержал Юрий.

«Наконец-то заслуженных дают тем, кто действительно заслужил!» — приветствует Михаил.

«По заслугам! Что редкость! Наши поздравления», — отметила Екатерина Катаева.

«Заслужила и причем давно. По мне, она лучше, чем Земфира и Диана Арбенина», — поделилась мнением Елена.

Юлия Чичерина Василий Иванов © ИА REGNUM

«Молодец, она заслужила, она с Родиной в тяжёлое время», — считает Виктор Бородин.

«Наконец, звание заслуженного присваивают заслуженно», — поддерживает Татьяна Брагина.

«Человек уже 8–9 лет поёт и подвергает свою жизнь риску, она герой..» — считает Ирина Александрова.

«Ей сразу можно было бы народного давать, она изначально с народом была», — считает Виктория К.

«Только почему-то ни Чичерину, ни Цыганову ни других певцов, которые поют патриотические актуальные песни, по ТВ не крутят. Да и по радио не слышно», — поделился наблюдением Иван Переверзев.

«Редакторы эфиров на 90% радиостанций — откровенные либерасты. От того и крутят всякий шлак. Скоро эти радиостанции вообще слушать люди перестанут, с такой ротацией», — считает Александр Должиков.

«Очень правильно! Чичерина с самого начала с народом, а не только тогда, когда выгодно! Гнать из России весь проклятый пугачевский шоубиз вместе с брежневятиной — поющие трусы», — призывает Татьяна Мороз.

«Нужно вообще пересмотреть всех заслуженных и многих лишить этого звания. Пугачева, Галкин и прочие свалившие и обсирающие Родину», — развивает тему Елена.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о присвоении певице Юлии Чичериной звания заслуженной артистки России подписал президент РФ Владимир Путин. Текст документа опубликован 20 октября на сайте правовой информации.

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