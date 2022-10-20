Москва, 20 октября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Долгий период высокой инфляции в США чреват стагфляцией (стагнацией на фоне высокой инфляции), что является ещё худшим бедствием, чем рецессия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал высказывание американского предпринимателя Илона Маска о том, что ставки ФРС США слишком высоки.

Илон Маск

«Для эффективной борьбы с инфляцией нужно установить уровень процентной ставки, сопоставимый с уровнем инфляции. В 1981 году, к примеру, ФРС США потребовалось поднять ставку даже выше инфляции — тогда это принесло успех, — сказал Хестанов. –Сейчас же ключевые ставки в США и ЕС остаются ниже, чем это необходимо. Скорее всего, рост ключевой ставки США продолжится, хотя и с меньшим темпом. Повышение ставки вполне может приблизить наступление рецессии, которая является типичной реакцией экономики на ужесточение ДКП. Однако долгий период высокой инфляции чреват стагфляцией (стагнацией на фоне высокой инфляции), что является ещё худшим бедствием, чем рецессия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Маск выразил надежду, что руководство ФРС поймет, что совершило ошибку.