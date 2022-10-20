Джакарта, 20 октября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В общей сложности 18 030 военных и полицейских были развернуты для обеспечения безопасности саммита G20, который пройдет на Бали 15–16 ноября, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

Кроме того, были подготовлены военные корабли и тактические транспортные средства.

«Мы подготовили в общей сложности около 18 030 человек личного состава», — заявил командующий вооруженными силами Индонезии генерал Андика Перкаса.

Из этого числа около 14 300 человек составляют военные, затем около 3200 сотрудников полиции и около 492 сотрудников из других учреждений. Военно-морской флот развернул 12 военных кораблей для обеспечения безопасности G20 на Бали.

Затем для обеспечения безопасности с воздуха были подготовлены четыре истребителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности четыре истребителя ВВС будут задействованы в обеспечении безопасности саммита G20 на Бали, который состоится в ноябре 2022 года.

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