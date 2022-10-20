Брюссель, 20 октября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Совет Евросоюза в рекордно короткие сроки ввёл санкции против Ирана, якобы оказавшего России «военную поддержку». Об этом глава Евросовета Шарль Мишель сообщил 20 октября в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Шарль Мишель

«Мы приняли молниеносные действия против Ирана, который поддерживает российскую военную кампанию на [территории б. УССР]», — написал Мишель.

Он добавил, что приветствует такое решение Совета ЕС.

Под санкции попали пятеро иранских граждан и три организации. Обвинения против них связаны с якобы поставленными России беспилотниками. Решение о санкциях вступит в силу после опубликования в «Официальном журнале Евросоюза».

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