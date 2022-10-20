Москва, , 15:00 — REGNUM По существующим партийным правилам, британские консерваторы не могут просто лишить партийного лидерства действующего премьер-министра Соединенного Королевства Лиз Трасс и провести новые выборы в течение целого года, а это означает, что экономика Великобритании весь 2023 год будет гарантированно опускаться всё глубже и глубже в пучину экономической рецессии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Лиз Трасс U.S. Department of State

«Министр финансов Квази Квартенг на прошлой неделе подал в отставку, проработав на своем посту 39 дней. Позже министр внутренних дел Суэлла Браверман подала в отставку, заявив о своей глубокой обеспокоенности направлением действий и политикой правительства Лиз Трасс. Два политика, занимавших самые высокие посты в правительстве страны, были уволены или подали в отставку после первого месяца работы нового кабинета, — сказал Ильинский. — Однако Лиз Трасс обвинила в экономических бедах неблагоприятную мировую конъюнктуру, а не свой неумелый план экономического роста, который предусматривал снижение налогов для состоятельных людей и корпораций, оплачиваемое за счет крупных займов и увеличения государственного долга».

Кроме того, он призвал не забывать, что предыдущее обещание Лиз Трасс помочь британцам с оплатой счетов за электроэнергию в течение следующих двух лет не будет выполнено, поскольку оно оказалось слишком дорогим.

«Неудивительно, что только 10% избирателей положительно относятся к Трасс, что делает ее самым непопулярным за всю историю премьер-министром Великобритании, — сказал Ильинский. — Однако, по существующим партийным правилам, британские консерваторы не могут просто лишить партийного лидерства Лиз Трасс и провести новые выборы руководства в течение целого года. А это означает, что экономика Великобритании в течение 2023 года будет гарантированно опускаться всё глубже и глубже в пучину экономической рецессии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский объяснил, что ситуация в британской экономике осложняется непредсказуемостью решений и действий Лиз Трасс.

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