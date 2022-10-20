Москва, 20 октября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по продаже через интернет рецептурных лекарств. Документ опубликован 20 октября на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Эксперимент пройдёт в Москве, Московской и Белгородской областях. Он позволит реализовывать рецептурные лекарственные препараты онлайн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее закон одобрили в Совете Федерации. Документом предусмотрен трёхлетний срок действия его положений с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года.

Эксперты отмечают пользу от нового закона для людей с ограниченными возможностями.