Баку, , 14:59 — REGNUM Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган 20 октября приняли участие в открытии аэропорта в Зангелане, перешедшем под контроль Баку в ходе войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) и президент Турции Тайип Эрдоган president. az

Сообщается, что после торжественного разрезания ленточки президентам вручили символические ключи от воздушной гавани. Алиев и Эрдоган также ознакомились с условиями, которые были созданы в аэропорту.

Напомним, церемония закладки фундамента Зангиланского аэропорта состоялась в апреле 2021 года. В ней участвовал Алиев.