Москва, , 14:58 — REGNUM Ситуация в британской экономике осложняется непредсказуемостью решений и действий кабинета, возглавляемого премьер-министром Соединенного Королевства Лиз Трасс, которая сама «держится на волоске и отчаянно старается всеми правдами и неправдами остаться у власти в условиях углубляющегося политического кризиса». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Лиз Трасс Gov.uk

«Британская инфляция бьет исторические рекорды, инфляция в сентябре выросла до уровня 10,1%, что в пять раз превышает целевой уровень инфляции равный 2%, установленный ранее правительством Великобритании, — констатировал он. — Достигнутый двузначный показатель инфляции является 40-летним британским максимумом. Данные, опубликованные Управлением национальной статистики (ONS) в среду 19 октября, показали, что рост расходов населения Соединенного Королевства был вызван в основном ценами на продукты питания, которые подскочили на 14,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это был самый большой годовой прирост стоимости продовольствия в Великобритании с 1980 года».

Ильинский подчеркнул, что сентябрьский уровень инфляции является важным макроэкономическим показателем в Соединенном Королевстве, именно по этому значению будет определяться индексация уровня пенсий и зарплат в Британии в следующем апреле.

«В этих условиях Банк Англии будет вынужден бороться как против высоких инфляционных ожиданий, так и обеспечить хотя бы минимальный рост британской экономики, которая все глубже погружается в рецессию, — сказал Ильинский. — Ситуация осложняется непредсказуемостью решений и действий кабинета Лиз Трасс, которая сама держится на волоске и отчаянно старается всеми правдами и неправдами остаться у власти в условиях углубляющегося политического кризиса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что общая инфляция в Великобритании может достичь пика на уровне 17% уже в первой половине 2023 года.

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