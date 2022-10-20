Уфа, 20 октября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Копии Знамени Победы намерены поднять 9 мая на зданиях госорганов в Башкирии. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Знамя Победы на Красной площади

Сообщается, что депутаты госсобрания региона приняли в первом соответствующий законопроект.

«Законопроект устанавливает, что в День Победы на зданиях органов государственной власти и местного самоуправления вывешиваются копии Знамени Победы — наряду с государственными флагами Российской Федерации и Башкирии, флагом муниципального образования», — приводит пресс-служба слова председателя республиканского парламента Константина Толкачева.

Отмечается, что кроме этого, устанавливается порядок использования копий Знамени Победы в ходе проведения органами власти торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, при возложении венков к памятникам Великой Отечественной войны.

Сообщается, что проект закона направлен на сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма.

«Поднятие Знамени Победы — это не просто торжественный ритуал. Это, в первую очередь, знак благодарности современников поколению, победившему фашизм. Память о героических и вместе с тем трагических страницах истории ХХ века должна переходить из поколения в поколение, чтобы ни мы, ни наши потомки не допустили реванша фашистской идеологии», — подчеркнул спикер регионального парламента.