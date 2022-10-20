Брянск, 20 октября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Мемориальную доску в честь выпускника, старшего лейтенанта Владислава Садыкова торжественно открыли 19 октября на здании лицея №1 в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гвоздики

Владислав Садыков окончил лицей в 2015 году и сразу поступил в Рязанское училище ВДВ — к этой мечте он шёл все последние годы учебы. Свой последний бой 25-летний военнослужащий принял в марте 2022 года в Херсонской области, когда вызвал огонь на себя и ценой собственной жизни спас своих боевых товарищей.

Указом президента РФ Владислав Садыков награждён орденом Мужества (посмертно).