Ульяновск, , 14:58 — REGNUM В Карсунском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении многодетной матери. Её подозревают в неисполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с детьми. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Уголовный кодекс Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигуранткой уголовного дела стала жительница одного из посёлков Карсунского района. По данным надзорного ведомства, она систематически оставляла своих четырёх малолетних дочерей в помещении с частично оголённой проводкой и в антисанитарных условиях, не ухаживала за ними, не предоставляла достаточного питания, уклонялась от медицинского наблюдения детей.

На основании материалов прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка, соединённое с жестоким обращением»).

Напомним, что в 2021 году жительница посёлка Вешкайма в Ульяновской области осуждена на 1,5 года колонии за жестокое обращение со своим ребёнком. Трёх детей женщины отдали под опеку.

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Как сообщало ИА REGNUM , в январе 2022 года в Ульяновске отправили лечиться в психиатрический стационар горожанку, ставшую фигуранткой уголовного дела об истязании детей.

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