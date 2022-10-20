Махачкала, , 14:57 — REGNUM Житель дагестанского города Каспийска Магомед-Расул Расулов постоянно участвует в поддержке военнослужащих, отправляющихся из республики в зону боевых действий. На днях в очередной раз меценат предоставил 1 млн рублей на покупку экипировки для мобилизованных, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Дагестан Иван Шилов © ИА REGNUM

Как стало известно, Расулов является директором кирпичного завода — ООО «Юг». Он закупил для добровольцев и мобилизованных, отправляющихся на защиту Родины, вещевые и спальные мешки, берцы, плащ-накидки, термо-бельё и другие предметы первой необходимости. Кроме того, лично принимая участие в проводах земляков, Магомед-Расул Магомедов предоставляет каждому материальную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, не так давно из Каспийска выехала в зону боевых действий фура с предметами первой необходимости, бытовой техникой, одеждой, медикаментами, продуктами питания на общую сумму свыше 5 млн рублей.

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