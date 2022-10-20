Москва, 20 октября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Стремительное увеличение объемов POS-кредитования и зачастую необоснованный рост долговой нагрузки определённой категории населения создают системные риски для банковской системы и обостряют социальные проблемы в обществе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявила профессор департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета финуниверситета при правительстве РФ Наталья Бровкина. Так она прокомментировала информацию о том, что в сентябре 2022 года в РФ упали на 5% выдача и объемы POS-кредитов.

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«POS-кредитование (от point of sale) — оформление кредита населением в торговых точках или местах оказания потребительских услуг. Этот сегмент потребительского кредитования ориентирован прежде всего на далеко не состоятельных клиентов, склонных к спонтанным покупкам, — объяснила Бровкина. — В 2021 году рынок POS-кредитования демонстрировал опережающий рост, увеличившись более чем на четверть. Этому способствовало снижение реальных денежных доходов населения, рост электронной коммерции примерно на треть, а также применяемые кредитными организациями цифровые технологии, позволяющие буквально в течение пары минут оценить кредитоспособность заемщика и предоставить ему кредит».

При этом она подчеркнула, что процедура оценки кредитоспособности клиентов при POS-кредитовании весьма лояльна: для получения займа достаточно предъявить паспорт и сообщить номер телефона, а заключение договора происходит на основании СМС-сообщения.

«К сожалению, самих заемщиков совсем не останавливало, что процентная ставка по такому кредиту более 30%, — констатировала экономист. — И вот в конце 2022 года отмечается сокращение POS-кредитования как по количеству выдаваемых кредитов, так и по объему кредитования. В чем причина? Очевидно, что стремительное увеличение объемов POS-кредитования и зачастую необоснованный рост долговой нагрузки определённой категории населения создают системные риски для банковской системы и обостряют социальные проблемы в обществе. Это не могло не попасть в поле зрения регулятора».

Бровкина рассказала, что с 2023 года Банк России намерен ввести ограничения на выдачу отдельных видов потребительских кредитов, которые могут быть предоставлены в течение определенного периода, например квартала.

«Доля потребительских кредитов с показателем предельной долговой нагрузки для коммерческих банков не должна будет превышать 25%, для микрофинансовых организаций — 35% от общей суммы необеспеченных кредитов, доля необеспеченных потребительских кредитов со сроком свыше пяти лет будет ограничена десятью процентами, — сказала Бровкина. — Нарушение кредитными организациями макропруденциальных лимитов приведет к применению по отношению к ним повышенного риск-веса, сокращающего капитал. Очевидно, кредитным организациям необходимо привести кредитную политику и собственный кредитный портфель в соответствие с требованиями мегарегулятора».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Новосибирская область в сентябре показала самую серьёзную динамику снижения выдачи потребкредитов среди регионов.