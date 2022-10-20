Киев, 20 октября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В центральных областях на территории б. УССР, контролируемой Киевом, вводится временное ограничение потребления электроэнергии. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба энергетической компании «Укрэнерго».

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«В центральных областях [на территории б. УССР] быстро увеличивается уровень потребления электроэнергии. Диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этом регионе», — говорится в сообщении.

Также в энергетической компании киевского террористического режима призвали жителей Киева, а также Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей в срочном порядке снизить потребление электричества.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ходе боевых действий на николаево-криворожском направлении за сутки было уничтожено более 200 боевиков ВСУ.