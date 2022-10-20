Британии предсказали 17-процентную инфляцию в первой половине 2023 года
Москва, 20 октября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Общая инфляция в Великобритании может достичь пика на уровне 17% уже в первой половине 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявила профессор финансового университета при правительстве РФ Леля Паштова.
«Рост госдолга Британии, дефицит ее текущего бюджета, непростые отношения с ближайшими торговыми партнерами и прежде всего недоверие к тому, что обещают сменяющие друг друга политики, а также длинная череда самостоятельных экономически неграмотных решений — всё это привело к тому, что Великобритания уже в 2022 году вошла в рецессию, так как наблюдается общий спад экономики, — сказала Паштова. — И во многом это связано и с всплеском инфляции, поскольку кризис стоимости жизни затрагивает всех и вся. Думаю, общая инфляция может достичь пика на уровне 17% уже в первой половине 2023 года».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Паштова объяснила, что не так с экономической политикой британского правительства, возглавляемого Лиз Трасс.