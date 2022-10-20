Москва, 20 октября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Общая инфляция в Великобритании может достичь пика на уровне 17% уже в первой половине 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявила профессор финансового университета при правительстве РФ Леля Паштова.

Number 10 Лиз Трасс

«Рост госдолга Британии, дефицит ее текущего бюджета, непростые отношения с ближайшими торговыми партнерами и прежде всего недоверие к тому, что обещают сменяющие друг друга политики, а также длинная череда самостоятельных экономически неграмотных решений — всё это привело к тому, что Великобритания уже в 2022 году вошла в рецессию, так как наблюдается общий спад экономики, — сказала Паштова. — И во многом это связано и с всплеском инфляции, поскольку кризис стоимости жизни затрагивает всех и вся. Думаю, общая инфляция может достичь пика на уровне 17% уже в первой половине 2023 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Паштова объяснила, что не так с экономической политикой британского правительства, возглавляемого Лиз Трасс.