Москва, , 14:54 — REGNUM У правительства Великобритании, возглавляемого премьер-министром Лиз Трасс, нет экономической политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявила профессор финансового университета при правительстве РФ Леля Паштова.

Лиз Трасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«У кабинета Трасс, как считают думающие английские эксперты, нет экономической политики! Индекс потребительских цен, включая стоимость жилья для владельцев (CPIH), вырос на 8,8% за 12 месяцев к июлю 2022 года. Процентные ставки по ипотечным кредитам выросли в шесть раз, с 1,2% в феврале 2022 до 6,25% в сентябре 2022. Фунт упал до самого низкого уровня по отношению к доллару, стоимость страхования британского государственного долга от риска дефолта резко возросла до самого высокого уровня с 2016 года. Население Британии перестало верить в фискальную надежность правительства. И это только начало», — сказала Паштова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Паштова рассказала о главных причинах роста цен в Великобритании.

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