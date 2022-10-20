Москва, 20 октября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. У правительства Великобритании, возглавляемого премьер-министром Лиз Трасс, нет экономической политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявила профессор финансового университета при правительстве РФ Леля Паштова.

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

«У кабинета Трасс, как считают думающие английские эксперты, нет экономической политики! Индекс потребительских цен, включая стоимость жилья для владельцев (CPIH), вырос на 8,8% за 12 месяцев к июлю 2022 года. Процентные ставки по ипотечным кредитам выросли в шесть раз, с 1,2% в феврале 2022 до 6,25% в сентябре 2022. Фунт упал до самого низкого уровня по отношению к доллару, стоимость страхования британского государственного долга от риска дефолта резко возросла до самого высокого уровня с 2016 года. Население Британии перестало верить в фискальную надежность правительства. И это только начало», — сказала Паштова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Паштова рассказала о главных причинах роста цен в Великобритании.