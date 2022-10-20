Калуга, , 15:01 — REGNUM За девять месяцев в Калужской области введено в эксплуатацию более 75 тыс. кв. м жилья. План, установленный на 2022 год, выполнен более чем на 96%. Об этом 20 октября шла речь 20 октября в Москве на рабочей встрече министра жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина и губернатора Владислава Шапши, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

На рабочей встрече министра жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина и губернатора Владислава Шапши Министерство жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

В рамках встречи были рассмотрены вопросы улучшения жилищных условий граждан и развития строительного комплекса области, реализация важных для региона социальных проектов и возможность их поддержки из федерального центра.

«Сегодня нашей задачей является не только строить новое качественное жилье, но и повышать доступ граждан ко всей необходимой инфраструктуре. Это и социальные объекты, такие как детские сады, школы и поликлиники, и коммунальная инфраструктура, дороги и развязки, а также места для отдыха и занятий спортом. Для этих целей разработаны несколько механизмов инфраструктурного меню, один из которых — инфраструктурные бюджетные кредиты», — отметил Ирек Файзуллин.

Благодаря инфраструктурным бюджетным кредитам в регионе планируется построить детско-взрослую поликлинику в Калуге, логистический центр — Мегахаб АО «Почта России», а также провести реконструкцию путепроводов «Синие мосты». С привлечением заемных средств Фонда национального благосостояния через Фонд ЖКХ планируется модернизировать два объекта коммунальной инфраструктуры — очистные сооружения канализации в селе Детчино Малоярославецкого района и теплоэнергетический комплекс в Малоярославце. До конца года также планируется завершить работы на трех проектах, которые стали победителями во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

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