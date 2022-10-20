Москва, 20 октября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Домохозяйства Англии переживают худший за последние 40 лет кризис стоимости жизни, и это связано с самым большим скачок цен на продовольствие с 1980 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявила профессор финансового университета при правительстве РФ Леля Паштова.

Великобритания

«Причины роста цен в Британии такие же, как и везде в Европе. Это рост цен на энергоносители, перебои поставок с разнообразными компонентами из Китая и огромный государственный долг Соединенного Королевства, который продолжает расти и увеличился до 2427,50 млрд фунтов стерлингов в августе с 2237,2 млрд фунтов стерлингов в октябре 2021 года, — сказала Паштова. — Банк Англии, которому правительство поручило удерживать инфляцию на уровне 2%, неоднократно предупреждал этим летом, что рост цен может достичь 13% этой зимой и оставаться на повышенном уровне в течение 2023 года. Так что 10,1-процентный рост потребительских цен ещё не максимум».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, британская экономика пребывает в явной рецессии, которая будет только ухудшаться.