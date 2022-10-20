Москва, 20 октября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении президента фонда имени Ахмата Кадырова Аймани Кадыровой Орденом Почёта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«За активную общественную деятельность наградить: Орденом Почета Кадырову Аймани Несиевну — президента Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова, Чеченская Республика», — сказано в тексте документа, опубликованного 20 октября на официальном сайте правовой информации.

Аймани Кадырова — мать главы Чечни Рамзана Кадырова. Фонд, который она возглавляет, активно работает на территории бывш. УССР, в том числе в новых регионах России, оказывая помощь мирным жителям.