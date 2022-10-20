Донецк, 20 октября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Еленовку и Александровку, сообщили 20 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:06 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 13:20 боевики ВСУ обстреляли Еленовку, выпустив шесть снарядов калибра 152 мм. В 13:40 — — Александровку, выпустив четыре снаряда калибра 152 мм.