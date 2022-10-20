* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:48 — REGNUM В афганской провинции Бадгис деятельность ряда неправительственных организаций приостановлена талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Согласно, источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали всем неправительственным учреждениям прекратить свою деятельность в этой провинции до следующего приказа.

Причина такой акции радикалов пока неизвестна. Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не заявили о причине своих действий.

Ранее губернатор Гора препятствовал деятельности неправительственных учреждений в своей провинции.

Следует отметить, что на основании полученной информации в Бадгисе действуют более 20 неправительственных организаций и учреждений.