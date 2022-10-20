Керчь, Крым, , 14:48 — REGNUM Демонтаж разрушенных пролётных строений начали на Крымском мосту, в работах задействовано более 400 человек.

Крымский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

Работы ведутся круглосуточно, к ним привлечено 410 человек и 40 единиц техники, сообщил «Крым 24». На данный момент уже выполнены работы по усилению левой части пролетных строений, проведены динамические и статичные испытания металлоконструкции при помощи грузового транспорта. В настоящее время специалисты демонтируют разрушенное пролетное строение правой стороны автодорожной части мостового перехода. После этого разрезанные на блоки части вывезут на площадки складирования.

Как сообщало ИА REGNUM, теракт на Крымском мосту произошёл 8 октября — взорвался грузовик, в результате произошло частичное обрушение двух автомобильных пролётов моста. Председатель СК ранее заявил о причастности к организации теракта киевского режима.