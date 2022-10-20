Ростов-на-Дону, , 14:48 — REGNUM Оперативный штаб в Ростовской области создан и уже функционирует. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 октября в донском пресс-центре.

Правительство Ростовской области Donland.ru

«Оперативный штаб в Ростовской области создан и ещё вчера [19 октября] приступил к работе», — сказано в сообщении.

Кто вошёл в состав оперативного штаба Ростовской области, не уточняется.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев, обращаясь к землякам, назвал ситуацию на Дону контролируемой.

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