Ростов-на-Дону, 20 октября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Оперативный штаб в Ростовской области создан и уже функционирует. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 октября в донском пресс-центре.

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«Оперативный штаб в Ростовской области создан и ещё вчера [19 октября] приступил к работе», — сказано в сообщении.

Кто вошёл в состав оперативного штаба Ростовской области, не уточняется.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев, обращаясь к землякам, назвал ситуацию на Дону контролируемой.