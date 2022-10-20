Москва, , 14:53 — REGNUM Вашингтону пора отказаться от непродуманной и безответственной ядерной риторики. Размахивать ядерной дубинкой и бряцать ядерным оружием нельзя, заявил посол России в США Анатолий Антонов в статье, опубликованной 20 октября в «Российской газете».

Анатолий Антонов Mil.ru

Он подчеркнул, что говорит о крайне деликатной сфере. Ядерная война недопустима, победителей в таком конфликте не будет.

«В Вашингтоне пора отказаться от непродуманной и безответственной ядерной риторики. Нельзя размахивать ядерной дубинкой и бряцать ядерным оружием», — подчеркнул Антонов.

И действующие, и покинувшие свои посты американские официальные лица сыпят угрозами в адрес России. Но мир изменился, и США не должны рассчитывать, что останутся «путеводной звездой» для всего мира.

Россию, Китай, Индию, Бразилию, другие страны Азии, Африки и Латинской Америки не устраивают эгоистичные подходы США, добавил он.

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