Екатеринбург, , 14:49 — REGNUM В Свердловской области региональное министерство строительства и развития инфраструктуры и областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) договорились о поддержке инициативы по созданию в регионе промышленно-строительного кластера. Соглашение об этом было подписано в рамках Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild.

Строительство Дарья Драй © ИА REGNUM

Документ предусматривает совместное участие в разработке и реализации программ и проектов развития промышленно-строительного кластера. Это касается, в том числе, и сферы индивидуального жилищного строительства, на которое приходится почти половина объёма вводимого в Свердловской области жилья. Кластер объединит участников рынка для того, чтобы определить правила взаимодействия и предложить частным покупателям хорошо спроектированные домокомплеты. Это даст возможность минимизировать непроизводственные затраты, исключить использование фальсифицированной продукции, и снизить себестоимость домокомплекта. Вместе с тем, типовые, не связанные со стройкой, процессы, такие как заключение договоров, направление документов на ипотеку, станут унифицированными и более эффективными.

«Создание промышленно-строительного кластера в регионе позволит объединить усилия всех игроков рынка недвижимости и создать благоприятную среду для развития отрасли в целом. Основными задачами кластера станут повышение доверия участников рынка друг к другу, снижение риска поставки фильсификатов, уменьшение стоимости для покупателя», — сказал и. о. министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Запрос на создание новых кооперационных цепочек обусловлен кардинальными изменениями в экономике региона и России в целом. СОФПП сегодня помогает развивать несколько проектов в этой сфере. Для содействия формированию новых кластеров в структуре фонда в конце 2021 года был создан Центр кластерного развития. В числе его задач — координация кластерных инициатив, содействие в организационном оформлении, налаживание взаимодействия с инвесторами, государственными органами, учреждениями образования и науки.

В 2022 году при поддержке Центра был создан нижнетагильский кластер «Парк деревообработки и домостроения». Он объединил компании, которые совместными усилиями создают полный цикл производства умного и экологичного дома высокой готовности. Среди них — «Иридиум» — российская IT-компания, резидент Сколково.