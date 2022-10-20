Пенза, , 14:58 — REGNUM Последняя партия вакцины против гриппа «Совигрипп» для иммунизации взрослого населения, предусмотренная на 2022 год в рамках национального календаря профпрививок, доставлена в Пензенскую область. По данным регионального минздрава, количество поступивших доз превысило 133 тысячи.

Вакцинация от гриппа Pnzreg.ru

С начала прививочной кампании в Пензенскую область поставили более 458 тыс. доз препарата «Совигрипп».

Как утверждает исполняющая обязанности начальника отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Оксана Гаврилова, вакцина ежегодно отличается составом в зависимости от разновидностей гриппа, прогнозируемых в сезоне. Постоянные мутации вирусов гриппа вынуждают для наибольшей эффективности менять состав вакцины. Препарат «Совигрипп» эффективен и безопасен в борьбе с существующими вирусами гриппа.

Поступившая партия вакцины уже распределена по медицинским организациям Пензенской области.

Ранее ИА REGNUM передавало, против гриппа в Пензенской области привито около 340 тыс. человек.

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