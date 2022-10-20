Херсон, , 14:46 — REGNUM При попытке наступления на херсонском направлении 19 октября ВСУ потеряли до 200 человек убитыми, сообщил 20 октября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Однако не стоит рассчитывать на то, что масштабные потери что-либо изменят в действиях киевской армии, убежден военкор:

«К сожалению, для Зеленского потеря двухсот или двух тысяч человек ничего не значит. Мобилизационный потенциал ещё не исчерпан, более 50 стран снабжают вооружением, плюс начали поставлять и наемников. Кровавый клоун за ценой не постоит, чтоб выполнить задачу хозяев. Ему необходимо порадовать деда [Джозефа Байдена] перед выборами. [Самое] тяжёлое ещё впереди», — написал военкор.

Ранее власти Херсонской области объявили о начале организованного перемещения части населения на левый берег Днепра. Речь идет о 50−60 тысячах человек. Причина — вероятная интенсификация конфликта на этом направлении.