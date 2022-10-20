Дамаск, 20 октября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Сотрудники сирийского представительства Всемирной организации здравоохранения утверждают, что их начальница бесхозяйственно распоряжалась миллионами долларов, заваливала правительственных чиновников подарками, включая компьютеры, золотые монеты и автомобили, и вела себя легкомысленно во время эпидемии COVID-19 в стране. Об этом 20 октября сообщает Associated Press.

(сс) United States Mission Geneva Флаг ВОЗ

Из более чем 100 конфиденциальных документов, сообщений и других материалов, полученных Associated Press, стало известно, что, как рассказали следователями сотрудники ВОЗ, глава сирийского офиса, туркменский врач Акжемал Магтымова вела себя оскорбительно, оказывала давление на сотрудников ВОЗ, заставляя их подписывать контракты с высокопоставленными лицами из сирийского правительства, и разбазаривала средства ВОЗ и пожертвования.

Магтымова отказалась отвечать на вопросы об обвинениях, заявив, что ей «запрещено» разглашать информацию «из-за обязательств как сотрудника ВОЗ». Сами же обвинения она назвала «клеветническими».

Жалобы сотрудников привели к одному из крупнейших внутренних расследований ВОЗ за последние годы с участием более чем двадцати следователей, по словам осведомленных источников.

ВОЗ подтвердила, что рассматривает выдвинутые против Магтымовой обвинения и привлекла к проверке сторонних следователей.

«Это затяжное и сложное расследование, при этом ситуация в стране, затрудняющая получение соответствующего доступа с учетом обеспечения защиты персонала, вызывают дополнительные осложнениям, — заявили в ВОЗ. — Конфиденциальность и должное соблюдение формальностей не позволяют нам дать более подробные разъяснения».