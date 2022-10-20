Москва, 20 октября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении певице Юлии Чичериной звания заслуженной артистки России. Текст документа опубликован 20 октября на сайте правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Присвоить почетные звания: «Заслуженный артист РФ» Чичериной Юлии Дмитриевне — певице, город Москва», — сказано в тексте указа.

Как сообщало ИА REGNUM, певица Юлия Чичерина попала в санкционный список Европейского союза за поддержку борьбы России с проявлениями неонацизма.